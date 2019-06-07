Важно
Свердловская область не выполнила «майские указы» по зарплатам младшего медицинского персонала
7 июнь 2019 (14:55)
Счетная палата РФ опубликовала выводы по итогам проверки выполнения «майских указов» в части повышения заработной платы врачей и медицинского персонала. Об этом говорится в сайте ведомства.
Напомним, что согласно указам, врачи не могут получать меньше двух средних зарплат по региону, а средний и младший медперсонал — меньше средней зарплаты.
В части повышения зарплат младшему медицинскому персоналу указы не выполняются в 50 регионах России из 85. В этом списке оказались Свердловская и Челябинская области. На Среднем Урале зарплата младшего медперсонала ниже среднестатистической по региону на 2,51%, на Южном Урале — на 2,02%.
Напомним, что согласно указам, врачи не могут получать меньше двух средних зарплат по региону, а средний и младший медперсонал — меньше средней зарплаты.
В части повышения зарплат младшему медицинскому персоналу указы не выполняются в 50 регионах России из 85. В этом списке оказались Свердловская и Челябинская области. На Среднем Урале зарплата младшего медперсонала ниже среднестатистической по региону на 2,51%, на Южном Урале — на 2,02%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область не выполнила «майские указы» по зарплатам младшего медицинского персонала
- Правительство РФ одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- С 2019 года правительство повысит размер отчислений в ФОМС с зарплат до 5,9%
- С 2019 года правительство повысит размер отчислений в ФОМС с зарплат до 5,9%
- На период 2013—2015 годов медицинским работникам Свердловской области предусмотрено ежегодное повышение заработной платы