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Свердловская область не выполнила «майские указы» по зарплатам младшего медицинского персонала

7 июнь 2019 (14:12)

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Счетная палата РФ опубликовала выводы по итогам проверки выполнения «майских указов» в части повышения заработной платы врачей и медицинского персонала. Об этом говорится в сайте ведомства.

Напомним, что согласно указам, врачи не могут получать меньше двух средних зарплат по региону, а средний и младший медперсонал — меньше средней зарплаты.

В части повышения зарплат младшему медицинскому персоналу указы не выполняются в 50 регионах России из 85. В этом списке оказались Свердловская и Челябинская области. На Среднем Урале зарплата младшего медперсонала ниже среднестатистической по региону на 2,51%, на Южном Урале — на 2,02%.

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