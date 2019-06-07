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Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Персона № 1»
7 июнь 2019 (13:32)
УрБК, Москва, 07.06.2019. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил международную премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Персона № 1». Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этой номинации рассматривались заслуги наиболее успешных лидеров рынка недвижимости, внесших личный вклад в развитие отрасли. Церемония награждения состоялась 6 июня 2019 года.
«Вениамин Максович Голубицкий с 2005 года занимает пост руководителя ГК «КОРТРОС», которая занимается строительством недвижимости с уникальной архитектурой для отечественного потребителя различных сегментов. В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Более того, ГК «КОРТРОС» уже зарекомендовала себя как новатор в сфере комплексного освоения территорий, а также первопроходец в сфере внедрения «умных технологий» в строительной отрасли. ГК «КОРТРОС» активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Вениамин Голубицкий уже не в первый раз удостаивается такой высокой персональной награды. В 2018 году он получил престижную национальную премию в сфере недвижимости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В этой номинации рассматривались заслуги наиболее успешных лидеров рынка недвижимости, внесших личный вклад в развитие отрасли. Церемония награждения состоялась 6 июня 2019 года.
«Вениамин Максович Голубицкий с 2005 года занимает пост руководителя ГК «КОРТРОС», которая занимается строительством недвижимости с уникальной архитектурой для отечественного потребителя различных сегментов. В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Более того, ГК «КОРТРОС» уже зарекомендовала себя как новатор в сфере комплексного освоения территорий, а также первопроходец в сфере внедрения «умных технологий» в строительной отрасли. ГК «КОРТРОС» активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Вениамин Голубицкий уже не в первый раз удостаивается такой высокой персональной награды. В 2018 году он получил престижную национальную премию в сфере недвижимости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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