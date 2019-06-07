Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Персона № 1»

УрБК, Москва, 07.06.2019. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил международную премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Персона № 1». Об этом сообщает пресс-служба компании.В этой номинации рассматривались заслуги наиболее успешных лидеров рынка недвижимости, внесших личный вклад в развитие отрасли. Церемония награждения состоялась 6 июня 2019 года.«Вениамин Максович Голубицкий с 2005 года занимает пост руководителя ГК «КОРТРОС», которая занимается строительством недвижимости с уникальной архитектурой для отечественного потребителя различных сегментов. В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Более того, ГК «КОРТРОС» уже зарекомендовала себя как новатор в сфере комплексного освоения территорий, а также первопроходец в сфере внедрения «умных технологий» в строительной отрасли. ГК «КОРТРОС» активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь», — говорится в сообщении.Стоит отметить, что Вениамин Голубицкий уже не в первый раз удостаивается такой высокой персональной награды. В 2018 году он получил престижную национальную премию в сфере недвижимости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».