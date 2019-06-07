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В Челябинской области задолженность по кредитам выросла на 20,6%

Задолженность жителей Челябинской области на 1 апреля 2019 года по кредитам составила 339,3 млрд руб. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 58 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



У жителей региона преобладал спрос на потребительские кредиты, обязательства по которым выросли на 22,5% и по итогам первого квартала достигли 198,1 млрд руб. Долги по ипотеке выросли на 18,1% и составили 141,2 млрд руб. В общей сумме задолженности населения перед банками доля ипотечного кредитования остается высокой — 41,6%.



«Величина задолженности жителей Челябинской области по банковским кредитам продолжает увеличиваться в большей степени за счет потребительского кредитования. Тем не менее, платежная дисциплина южноуральцев улучшается — доля просроченной задолженности по всем видам кредитов для физлиц за год снизилась на 2,0 п.п. до 4,7%», — комментирует и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Александр Балмашнов.

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