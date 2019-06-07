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ФАС обнаружила нарушение при закупке оборудования для больницы в Нижнем Тагиле
7 июнь 2019 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Управление ФАС России по Свердловской области обнаружило нарушение антимонопольного законодательства при закупке оборудования для нефрологического центра ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что бюджетное учреждение заключило договор с АО Компания «Бакстер» без проведения конкурентных процедур. Это привело к ограничению конкуренции.
«Закупка оборудования у единственного поставщика (АО Компания «Бакстер») является преднамеренной, поскольку ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» заранее была известна полная потребность последнего в медицинском оборудовании», — говорится в сообщении.
Руководство больницы оправдывает нарушение отсутствием денег для проведения закупки. Однако ведомство отмечает, что данный факт — результат недочета работы ГБУЗ СО «Демидовская городская больница».
«В рассматриваемом случае отсутствуют какие-либо объективные причины невозможности проведения закупки. В частности, не имеется сведений об отсутствии заблаговременной возможности подать заявку на приобретение диализного оборудования в Министерство здравоохранения Свердловской области. Отсутствие финансовых средств не является установленным законом основанием, ввиду которого при закупке медицинского оборудования для нужд учреждения было бы возможно отказаться от конкурентного способа определения поставщика. Таким образом, можно сделать вывод о наличии между ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» и АО Компания «Бакстер» соглашения в письменной форме – договор безвозмездного пользования», — говорится в сообщении.
Установлено, что бюджетное учреждение заключило договор с АО Компания «Бакстер» без проведения конкурентных процедур. Это привело к ограничению конкуренции.
«Закупка оборудования у единственного поставщика (АО Компания «Бакстер») является преднамеренной, поскольку ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» заранее была известна полная потребность последнего в медицинском оборудовании», — говорится в сообщении.
Руководство больницы оправдывает нарушение отсутствием денег для проведения закупки. Однако ведомство отмечает, что данный факт — результат недочета работы ГБУЗ СО «Демидовская городская больница».
«В рассматриваемом случае отсутствуют какие-либо объективные причины невозможности проведения закупки. В частности, не имеется сведений об отсутствии заблаговременной возможности подать заявку на приобретение диализного оборудования в Министерство здравоохранения Свердловской области. Отсутствие финансовых средств не является установленным законом основанием, ввиду которого при закупке медицинского оборудования для нужд учреждения было бы возможно отказаться от конкурентного способа определения поставщика. Таким образом, можно сделать вывод о наличии между ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» и АО Компания «Бакстер» соглашения в письменной форме – договор безвозмездного пользования», — говорится в сообщении.
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