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В Челябинской области региональный оператор пересчитает плату населения за ТКО

7 июнь 2019 (11:34)

УрБК, Челябинск, 07.06.2019. До конца июня региональный оператор по обращению с отходами в Челябинской области ООО «ЦКС» должен обновить базу данных и установить точное количество проживающих. Еще две недели ему дается на перерасчёт платы за вывоз твердых коммунальных расходов (ТКО). Эта информация указана в предупреждении, выданном региональным УФАС.

Ранее жители Южного Урала стали массово жаловаться на то, что в новых квитанциях за вывоз отходов было указано неверное количество проживающих. Соответственно плата была завышена.

Челябинское УФАС получило более 40 обращений. Так, в полученных потребителями от ООО «ЦКС» счетах в январе и феврале 2019 года расчет за услугу по вывозу ТКО был основан на неверной информации о количестве проживающих. Например, по ряду адресов — от 5 до 15 проживающих, тогда как фактически по адресу зарегистрировано и проживает от двух до четырех человек.

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