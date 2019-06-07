ПНТЗ ищет будущих сотрудников среди перспективных студентов

С этого года АО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в Группу ЧТПЗ) начинает отбор перспективных студентов, с которыми заключит договор на целевое обучение и в дальнейшем примет в ряды своих сотрудников.«Наиболее успешно обучающиеся студенты могут после завершения 1 курса заключить договор целевого обучения с Первоуральским новотрубным заводом, по которому предприятие обязуется взять студента на работу как минимум на три года», — рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Алексей Смирнов на брифинге в Первоуральске.Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» реализуется на базе Первоуральского металлургического колледжа уже не первый год. Она учитывает реальные потребности работодателей в этой области. Программа основана на модели практико-ориентированного дуального образования: 40% времени занимает теория, 60% — занятия на современных учебно-производственных комплексах, а также производственная практика. По окончании обучения выпускник получает 3-4 профессии, востребованные в металлургии.В 2017 году программа «Будущее Белой металлургии» признана Национальным Агентством развития квалификаций лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. За время ее реализации обучение прошли 790 человек, более половины из них в настоящее время работают на предприятиях Группы ЧТПЗ.«Для компании очень важно участвовать в образовательном процессе, чтобы на выходе студент обладал наилучшими знаниями, хорошо отработанными профессиональными навыками и компетенциями», — подчеркивает Алексей Смирнов.С этого года студенты, обучающиеся по данной программе, получат возможность заключить с ПНТЗ договор на целевое обучение. При этом такой договор можно заключить как после прохождения программы 1 курса, так и в дальнейшем в процессе обучения (на 3, 4 курсах).После освоения студентом образовательной программы завод гарантирует принять его на работу. При этом будущий сотрудник сам выбирает специальность и цех, в котором хочет трудиться. Помимо этой гарантии договор дает также те, которые будут обеспечены студенту непосредственно во время обучения.«Обязанностью компании является обеспечение социальной поддержки наших студентов, обеспечение их местами прохождения оплачиваемой практики на производстве, индивидуальное сопровождение наставниками, которые являются сотрудниками цехов и передают ребятам свои знания, опыт и навыки. Также есть социальные преимущества — ежедневные дотации на питание, ежемесячная стипендия (для каждого студента, не имеющего академические долги) в размере от 3 тыс. руб. В случае, если студент учится хорошо или отлично, он получает повышенную стипендию от компании», — отметил Алексей Смирнов.Чтобы попасть в число студентов, с которыми компания заключит договор на целевое обучение, окончившие 1 курс учащиеся должны пройти процедуру рейтингования, по результатам которой будет принято решение о том, с кем в дальнейшем сотрудничать.«Стартовали две кампании. Первая — заключение целевых договоров с нашими студентами, которые заканчивают 1 курс и переходят на 2 курс. Одновременно стартовала приемная кампания 2019 года. Прием документов закончится 15 августа. В этом году мы в рамках программы «Будущее Белой металлургии» набираем студентов по таким специальностям, как «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология машиностроения», «Обработка металлов давлением» и профессии «Машинист крана металлургического производства»», — рассказала директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина.«В 2019-2020 учебном году мы открываем набор по перспективным специальностям и профессиям, которые необходимы для производства, востребованы нами», — пояснил Алексей Смирнов.С текущего года внесены изменения в законодательство об образовании в части целевого обучения (постановление правительства РФ № 302 от 21.03.2019 года «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»).«Это новый формат. На протяжении продолжительного времени в вузах, техникумах существовал «целевой прием». Если раньше была некая квота, некоторые места на целевые направления, то сейчас учебное заведение может внутри контрольных цифр приема, то есть за счет бюджетных ассигнований, выделять определенное количество мест для целевого обучения (оно согласуется с потребностями предприятий и организаций)», — уточнил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.Также изменения регулируют ответственность сторон за исполнение обязательств по договору. Если ранее при обучении по целевому направлению рабочее место по окончании вуза или колледжа студенту не гарантировалось, то теперь зафиксирована ответственность предприятия за непредоставление этого места.«Мы надеемся, что эта гибкость будет способствовать выполнению главного предназначения этого договора (на целевое обучение — прим. ред.) — подготовлен специалист под конкретные задачи и цели с гарантированным трудоустройством в той организации, с которой он заключил договор», — отметил Михаил Корягин.Приемная комиссия на специальности программы «Будущее Белой металлургии» будет работать в Первоуральске до 15 августа.