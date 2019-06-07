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«МегаФон» и «МРСК Сибири» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
7 июнь 2019 (11:11)
УрБК, Москва, 07.06.2019. «МегаФон» и «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.
Документ подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян на Петербургском международном экономическом форуме.
«Компании обсуждают идеи на уровне транспортировки электроэнергии. В Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае, например, планируется установка на ЛЭП особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст рекомендации по ремонтным работам», — говорится в сообщении.
Еще одна цель подписания соглашения — создание мобильного приложения, которое позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать электроэнергию.
«Благодаря соглашению энергетики смогут использовать современные технологии по обработке и накоплению информации, готовые платформы, работающие на основе искусственного интеллекта, лучшие практики и адаптированные решения профессионального оператора связи и ведущего поставщика цифровых возможностей и компетенций «МегаФона», — заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
МРСК Сибири готова предложить площадки с центрами питания, содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телеком оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании.
«Уверен, сотрудничество с «МегаФоном» будет продолжительным, а это соглашение открывает лишь первую главу нашей большой совместной работы и позволит нам оптимально решить важнейшую задачу, поставленную президентом — построению в Сибири цифровой экономики, а это — один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. Именно энергетика станет основой и фундаментом цифровой экономики. Поэтому для нас очень важно приобретение надежного партнера в лице «МегаФона», — отметил генеральный директор «МРСК Сибири» Павел Акилин.
Документ подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян на Петербургском международном экономическом форуме.
«Компании обсуждают идеи на уровне транспортировки электроэнергии. В Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае, например, планируется установка на ЛЭП особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст рекомендации по ремонтным работам», — говорится в сообщении.
Еще одна цель подписания соглашения — создание мобильного приложения, которое позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать электроэнергию.
«Благодаря соглашению энергетики смогут использовать современные технологии по обработке и накоплению информации, готовые платформы, работающие на основе искусственного интеллекта, лучшие практики и адаптированные решения профессионального оператора связи и ведущего поставщика цифровых возможностей и компетенций «МегаФона», — заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
МРСК Сибири готова предложить площадки с центрами питания, содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телеком оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании.
«Уверен, сотрудничество с «МегаФоном» будет продолжительным, а это соглашение открывает лишь первую главу нашей большой совместной работы и позволит нам оптимально решить важнейшую задачу, поставленную президентом — построению в Сибири цифровой экономики, а это — один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. Именно энергетика станет основой и фундаментом цифровой экономики. Поэтому для нас очень важно приобретение надежного партнера в лице «МегаФона», — отметил генеральный директор «МРСК Сибири» Павел Акилин.
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