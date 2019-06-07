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В Екатеринбурге демонтировали вывеску на здании отеля Hyatt









В отеле корреспонденту УрБК сообщили, что демонтаж вывески связан с «ребрендингом, который проходит во многих компаниях».



«Будет такая же вывеска Hyatt, только несколько видоизмененная», — пояснил собеседник агентства.



Отель Hyatt в Екатеринбурге принадлежит ООО «Хотел Девелопмент Компани». В свою очередь, это юрлицо принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК). УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. В Екатеринбурге демонтировали вывеску на здании отеля Hyatt по адресу: ул. Бориса Ельцина, 8. Очевидцы сообщают, что никаких работ в данный момент на фасаде здания не ведется.В отеле корреспонденту УрБК сообщили, что демонтаж вывески связан с «ребрендингом, который проходит во многих компаниях».«Будет такая же вывеска Hyatt, только несколько видоизмененная», — пояснил собеседник агентства.Отель Hyatt в Екатеринбурге принадлежит ООО «Хотел Девелопмент Компани». В свою очередь, это юрлицо принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

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