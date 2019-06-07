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Компания «Кузбассэнерго» купит Рефтинскую ГРЭС за 21 млрд рублей
7 июнь 2019 (10:28)
УрБК, Москва, 07.06.2019. «Энел Россия» после трех лет переговоров согласовал продажу крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС компании «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию (СГК). Стоимость сделки определена по нижней границе переговорного диапазона — 21 млрд руб. за вычетом НДС (цена может поменяться до 5%). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Мы надеемся скоро достигнуть окончательных договоренностей», — пояснили в СГК. Там также уточнили, что далее потребуются одобрение акционеров владельца станции «Энел Россия» и согласование ФАС.
Срок передачи станции в собственность СГК — полтора года с даты подписания договора.
Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Скляр отмечает, что цена 21 млрд руб. подразумевает оценку станции в 3 EV/EBITDA, что на 20% ниже мультипликатора, по которому торгуется сама компания, но в целом совпадает со средним по рынку. Тем не менее, по его словам, за последние десять лет это самая дешевая покупка генерации в России.
Мощность Рефтинской ГРЭС — 3,8 ГВт. Эксперты отмечают, что с этой сделкой СГК закрепит за собой позицию основного игрока в угольной генерации на Урале, превзойдет по установленной мощности «Юнипро» и получит станцию, которая с большой вероятностью может быть отобрана для участия в программе модернизации.
«Энел Россия» продает эту ГРЭС с 2016 года. В разное время покупкой станции интересовались «Интер РАО», «Хуадянь», группа ЕСН Григория Березкина и одна из структур Олега Дерипаски. Аналитики связывали длительность процедуры с завышенными ценовыми ожиданиями продавца. По неофициальным данным, компания рассчитывала выручить до 35 млрд руб. При этом известно, что торг шел уже в диапазоне 21-27 млрд руб.
«Мы надеемся скоро достигнуть окончательных договоренностей», — пояснили в СГК. Там также уточнили, что далее потребуются одобрение акционеров владельца станции «Энел Россия» и согласование ФАС.
Срок передачи станции в собственность СГК — полтора года с даты подписания договора.
Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Скляр отмечает, что цена 21 млрд руб. подразумевает оценку станции в 3 EV/EBITDA, что на 20% ниже мультипликатора, по которому торгуется сама компания, но в целом совпадает со средним по рынку. Тем не менее, по его словам, за последние десять лет это самая дешевая покупка генерации в России.
Мощность Рефтинской ГРЭС — 3,8 ГВт. Эксперты отмечают, что с этой сделкой СГК закрепит за собой позицию основного игрока в угольной генерации на Урале, превзойдет по установленной мощности «Юнипро» и получит станцию, которая с большой вероятностью может быть отобрана для участия в программе модернизации.
«Энел Россия» продает эту ГРЭС с 2016 года. В разное время покупкой станции интересовались «Интер РАО», «Хуадянь», группа ЕСН Григория Березкина и одна из структур Олега Дерипаски. Аналитики связывали длительность процедуры с завышенными ценовыми ожиданиями продавца. По неофициальным данным, компания рассчитывала выручить до 35 млрд руб. При этом известно, что торг шел уже в диапазоне 21-27 млрд руб.
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