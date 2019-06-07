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ММК и правительство Самарской области договорились о строительстве в Тольятти логистического центра

7 июнь 2019 (10:07)

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и правительство Самарской области подписали соглашение о строительстве в Тольятти производственно-логистического центра. Инвестиции в объект оцениваются в 1,2 млрд руб., сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».

Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Самарская область — давний и надежный партнер Магнитки. Современный, инновационный металлопрокат ММК высоко востребован местной автомобилестроительной отраслью, которая составляет одну из основ российского машиностроения. Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества», — заявил Павел Шиляев.

Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в I квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. т металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО «ММК» и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома.

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