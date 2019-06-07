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В Свердловской области создадут рейтинг вовлеченных в программы господдержки банков
7 июнь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Министерство инвестиций и развития Свердловской области сформирует рейтинг банков, через которые на территории региона реализуются федеральные и региональные меры господдержки. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В настоящее время в регионе соответствующие услуги оказывают 30 банков.
«Составление данного рейтинга позволит проанализировать вовлеченность банковского сектора в работу по этим программам, получить от финансовых организаций обратную связь — с какими сложностями они сталкиваются в процессе реализации этих проектов, и оперативно внести необходимые корректировки. Эта работа направлена на то, чтобы мерами господдержки воспользовалось максимальное число предпринимателей региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
В настоящее время в регионе соответствующие услуги оказывают 30 банков.
«Составление данного рейтинга позволит проанализировать вовлеченность банковского сектора в работу по этим программам, получить от финансовых организаций обратную связь — с какими сложностями они сталкиваются в процессе реализации этих проектов, и оперативно внести необходимые корректировки. Эта работа направлена на то, чтобы мерами господдержки воспользовалось максимальное число предпринимателей региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
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