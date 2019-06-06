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ФАС возбудила дело в отношении официального импортера Philips

УрБК, Москва, 06.06.2019. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» (официального импортера Philips) по признакам координации цен на смартфоны Philips S309, Philips S307 и Philips S337, сообщает пресс-служба ведомства.



Дело возбуждено по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной антимонопольной службой в 2017 году. По результатам анализа полученной информации ведомство выявило признаки нарушения компанией части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», которое привело к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов.



«В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple, LG, Samsung. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники. Служба осуществляет систематический контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этих рынках», — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

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