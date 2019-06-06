«Хромая судьба» закона о туризме

Минэкономразвития РФ, в ведение которого в сентябре прошлого года перешел Ростуризм, анонсировало значительные изменения, которым подвергнется в 2019 году 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». В частности, они должны коснуться сфер внутреннего и въездного туризма, а также контроля за деятельностью туроператоров, работающих на зарубежных направлениях. Между тем эксперты отмечают, что у заинтересованных сторон пока нет единого видения этих поправок, что может негативно сказаться на сроках принятия и эффективности нововведений.Отметим, федеральный закон РФ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был принят 24 ноября 1996 года и с тех пор неоднократно подвергался изменениям. В последние несколько лет вопрос о его модернизации стоит наиболее остро, и поправки периодически вносятся. Однако представители профсообщества признают, что целостным эффективным механизмом регулирования отрасли документ так и не стал.«Закон менять надо: он уже дырявый, как сито. Его в одном месте правят — в другом рвется, о чем свидетельствует правоприменительная практика. Нужна совершенно новая редакция документа на основе анализа этой практики, дающая понятную схему защиты туристов, решение вопросов страхования, в том числе на внутренних направлениях», — пояснил УрБК общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области, член экспертного совета профильного комитета Госдумы Вадим Винер.В этой связи Минэкономразвития РФ планирует в 2019 году кардинально модернизировать 132-ФЗ. Как ранее заявил журналистам замминистра Сергей Галкин, комплекс поправок будет сформирован после обсуждения с участниками рынка, в том числе в регионах, и затронет не только зарубежный туризм, но также въездной и внутренний.«На этот год ставим задачу обновить закон о туризме. 132-ФЗ сфокусирован на выездной туризм, а въездной и внутренний требуют соответствующего сопровождения на уровне федерального законодательства. В ближайшие два месяца мы будем со всеми участниками рынка это обсуждать», — сообщил Сергей Галкин в ходе конференции «Туризм в России: развивая успех».В то же время представители профсообщества сомневаются, что в текущей ситуации процесс законодательных нововведений будет оперативным и эффективным. Эксперты сходятся во мнении, что четкого видения предстоящих изменений и тактики их внедрения в федеральном министерстве нет, и на его выработку потребуется время.«С одной стороны, есть поручения президента РФ от 2015 года, которые не выполнены: то, что должно было быть внесено в закон, не внесено. С другой — лежат предложения экспертного комитета Госдумы, с третьей — пакет для внесения, который отработал Минкульт, и договориться стороны не могут. Поэтому невозможно выстроить тактику: как регулировать операторский рынок, как проводить проверки, выявлять нелегальных операторов, как добиться, чтобы операторы страховали свои реальные объемы. Как Минэкономики будет это регулировать, особенно в регионах, не может сказать никто», — пояснил Вадим Винер.По словам руководителя уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, на данный момент основной проблемой является переход от Минкульта к Минэкономразвития, который завершился всего пару месяцев назад.«Сейчас идет формирование позиции отраслевого министерства, окончательное определение полномочий. Несмотря на то, что была принята Стратегия развития туризма до 2035 года, и исходя из нее теперь можно менять или совершенствовать законодательство, единого видения конкретных решений пока нет. В частности, непонятно, станет ли Минэкономразвития или Ростуризм регулятором отрасли, как это сделано в банковской сфере. Чтобы решать такие вопросы, как упрощение визового режима, финансовое регулирование, нужно понять государственный вектор и выстроить межведомственное взаимодействие, в том числе с МИДом, Центробанком, Минфином. Пока это не сделано, работать над законом смысла нет», — считает Михаил Мальцев.Эксперт отмечает, что реальные действия по изменению действующего 132-ФЗ министерство начнет предпринимать минимум через полгода. Если же будет решено не «штопать» старый, а создавать новый нормативный акт, потребуется еще значительно больший период — порядка двух лет.Тем временем наиболее острые проблемы отрасли, среди которых обеспечение безопасности и защиты прав туристов как на выездном, так и на внутреннем рынке, взаимоотношения турбизнеса и страховых компаний, высокая финансовая нагрузка на туроператоров и турагентов, по-прежнему будут решаться «в ручном режиме». Эксперты не исключают, что «дыры» в законе снова обнаружат себя в случае первого же крупного банкротства или другого серьезного инцидента на рынке. То есть снова могут пострадать туристы, лишившись отдыха и денег.