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ММК привлечет компанию «Делойт» для разработки новой стратегии цифровизации бизнеса

УрБК, Магнитогорск, 06.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) привлечет компанию «Делойт» для создания стратегии цифровизации предприятия. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.



Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», комбинат принял решение обновить свой цифровой портфель в рамках стратегии развития до 2025 года. «Делойт» подготовит дорожную карту цифровизации предприятия на среднесрочный период. Она будет включать наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса.



«ММК и «Делойт» связывают давние партнерские отношения. Компания не раз подтверждала свою высокую компетентность по широкому спектру вопросов, имеющих стратегическое значение для Магнитогорского металлургического комбината. Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере цифровой трансформации будет не менее эффективным и принесет взаимовыгодные результаты», — отметил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин.



По результатам предварительного исследования эксперты «Делойта» отметили, что применение прогрессивных технологий имеет значительный потенциал для ММК. Это связано с тем, что компания обладает обширной цифровой историей и базой производственных данных, обновляющейся в режиме реального времени.



«Многолетний труд коллектива ММК по внедрению информационных систем управления технологией и качеством производства, а также прослеживаемостью продукции является отличным фундаментом для цифровизации бизнеса. «Делойт», в свою очередь, привнесет в процесс сотрудничества межотраслевые знания и опыт инноваций, что позволит полнее использовать цифровой потенциал ММК и сформировать планы его развития», — сказал директор подразделения стратегии и операционной эффективности департамента консалтинга «Делойта» Александр Олейник.

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