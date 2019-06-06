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Минздрав предлагает продавать крепкий алкоголь и сигареты с 21 года

УрБК, Москва, 06.06.2019. В России могут начать продавать крепкий алкоголь и табачные изделия с 21 года, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву.



«В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 года. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», — сказала она.



Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала этот запрет. Однако начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин отметил, что решение должно приняться на государственном уровне после широкой дискуссии.

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