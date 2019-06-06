Новости дня

Жители Ревды на все лето останутся без горячей воды

6 июнь 2019 (16:24)

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Жители Ревды на все лето остались без горячей воды. 5 июня 2019 глава города Ирина Тейшева подписала соответствующее постановление.

Как сообщается на сайте местной администрации горячее водоснабжение в жилых домах будет отключено с 19 июня 2019 года.

«ООО «Единая теплоснабжающая компания» рекомендовано разработать и согласовать график подключения горячего водоснабжения после проведения реконструкции на ЦТП, тепловых сетях и строительства ВПУ на котельной №2 с 31 августа 2019 года», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: