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Жители Ревды на все лето останутся без горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Жители Ревды на все лето остались без горячей воды. 5 июня 2019 глава города Ирина Тейшева подписала соответствующее постановление.



Как сообщается на сайте местной администрации горячее водоснабжение в жилых домах будет отключено с 19 июня 2019 года.



«ООО «Единая теплоснабжающая компания» рекомендовано разработать и согласовать график подключения горячего водоснабжения после проведения реконструкции на ЦТП, тепловых сетях и строительства ВПУ на котельной №2 с 31 августа 2019 года», — говорится в сообщении.

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