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В Екатеринбурге снесли незаконно возведенный цветочный киоск

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге снесен несанкционированный киоск «Цветы» в районе дома 10 по улице Кузнецова на Уралмаше, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Ранее Орджоникидзевским районным судом по иску администрации района было вынесено решение об освобождении данного земельного участка от несанкционированной постройки. Однако предприниматель не демонтировал киоск в установленный срок и был оштрафован.



Судебные приставы все же побудили владельца цветочного киоска снести самострой, и он демонтировал его самостоятельно. Павильон был построен на фундаменте, и на устранение объекта потребовалось несколько дней с применением специализированной техники.

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