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В ЦБ связали закредитованность россиян с низким уровнем жизни

6 июнь 2019 (15:04)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина связала рост закредитованности россиян с низким уровнем жизни. Данное заявление она сделала в рамках Петербургского международного экономического форума, передает RT.

По ее словам, закредитованность россиян — это не пузырь, а результат их низкого уровня жизни. ЦБ пытается охладить темпы роста потребительского кредитования, но в настоящий момент оно не несёт никаких рисков финансовой нестабильности, считает Набиуллина.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе дискуссии заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию.

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