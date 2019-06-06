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В ЦБ связали закредитованность россиян с низким уровнем жизни
6 июнь 2019 (15:04)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина связала рост закредитованности россиян с низким уровнем жизни. Данное заявление она сделала в рамках Петербургского международного экономического форума, передает RT.
По ее словам, закредитованность россиян — это не пузырь, а результат их низкого уровня жизни. ЦБ пытается охладить темпы роста потребительского кредитования, но в настоящий момент оно не несёт никаких рисков финансовой нестабильности, считает Набиуллина.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе дискуссии заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию.
По ее словам, закредитованность россиян — это не пузырь, а результат их низкого уровня жизни. ЦБ пытается охладить темпы роста потребительского кредитования, но в настоящий момент оно не несёт никаких рисков финансовой нестабильности, считает Набиуллина.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе дискуссии заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию.
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