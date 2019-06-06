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Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро снизился на 10 коп.
6 июнь 2019 (14:57)
УрБК, Москва, 06.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 11 коп. до 65,23 руб., евро снизился на 10 коп. до 73,27 руб.
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