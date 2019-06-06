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В Екатеринбурге из-за непредоставления доступа к теплопункту без горячей воды остался 31 дом в Орджоникидзевском районе

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге без горячей воды остался 31 дом в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.



Тепловой пункт, обеспечивающий горячей водой 31 дом в Орджоникидзевском районе (ул. Корепина, Краснофлотцев, Донская, Балаклавский тупик), находится в здании Екатеринбургского экономико-технологического колледжа. После проведения централизованных опрессовок специалисты ЕТК не смогли попасть в теплопункт, чтобы открыть задвижки и обеспечить жителей домов горячей водой.



«Это произошло из-за того, что неделю назад руководство колледжа сменило замки на дверях и отказало в допуске. В ответ на требования обеспечить допуск руководство учебного заведения выставило требование вносить арендную плату за пользование помещением. Теплопункт эксплуатируется ЕТК с 2016 года, и требования платить за пользование помещением никогда не выдвигались», — говорится в сообщении.



Энергетики настаивают на необходимости включить жильцам воду, а после решать вопрос оплаты в правовом поле, но руководство колледжа от такого варианта отказывается. В результате жители 31 дома, школа и пять административных зданий не получают горячую воду.

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