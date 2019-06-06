Новости дня
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района
6 июнь 2019 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил организовать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства трамвайной линии из Академического района (по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева). Об этом сообщается на официальном портале города.
Проекты будут размещены 7 июня на сайте администрации Екатеринбурга и с 14 по 28 июня в холле второго этажа здания администрации города (время работы экспозиции — с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 09.00 до 17.00 в пятницу, за исключением праздничных дней). Прием предложений и замечаний по проектам также пройдет с 14 по 28 июня.
В обсуждении примут участие граждане, постоянно проживающие на территории района, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью этих объектов капстроительства.
Результаты обсуждений будут подведены 12 июля.
«Основной задачей этой магистрали, безусловно, является устойчивая связь района с центральной частью города и другими крупными районами — Юго-Западным, Верх-Исетским, Заречным. Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности района», — говорится в сообщении.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Проекты будут размещены 7 июня на сайте администрации Екатеринбурга и с 14 по 28 июня в холле второго этажа здания администрации города (время работы экспозиции — с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 09.00 до 17.00 в пятницу, за исключением праздничных дней). Прием предложений и замечаний по проектам также пройдет с 14 по 28 июня.
В обсуждении примут участие граждане, постоянно проживающие на территории района, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью этих объектов капстроительства.
Результаты обсуждений будут подведены 12 июля.
«Основной задачей этой магистрали, безусловно, является устойчивая связь района с центральной частью города и другими крупными районами — Юго-Западным, Верх-Исетским, Заречным. Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности района», — говорится в сообщении.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объявлен тендер на строительство трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга
- На «Иннопроме-2017» обсудят строительство трамвайной линии в Академический район
- Общая длина новой трамвайной линии до Академического составит 5,5 км
- Утверждена трассировка новой трамвайной линии из района Академический
- Утверждена трассировка новой трамвайной линии из района Академический в Екатеринбурге