В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил организовать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства трамвайной линии из Академического района (по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева). Об этом сообщается на официальном портале города.Проекты будут размещены 7 июня на сайте администрации Екатеринбурга и с 14 по 28 июня в холле второго этажа здания администрации города (время работы экспозиции — с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 09.00 до 17.00 в пятницу, за исключением праздничных дней). Прием предложений и замечаний по проектам также пройдет с 14 по 28 июня.В обсуждении примут участие граждане, постоянно проживающие на территории района, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью этих объектов капстроительства.Результаты обсуждений будут подведены 12 июля.«Основной задачей этой магистрали, безусловно, является устойчивая связь района с центральной частью города и другими крупными районами — Юго-Западным, Верх-Исетским, Заречным. Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности района», — говорится в сообщении.