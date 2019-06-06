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Минэкономразвития видит риски для экономики РФ из-за проблем в потребкредитовании

УрБК, Москва, 06.06.2019. Бурный рост потребительского кредитования в России несет риски для экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Прайм».



«Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как мы это видели в США в течение 2000-х, сейчас я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сегменте потребительского кредитования. Это несет социальные риски и, конечно, риски для экономики», — сказал М. Орешкин.



«Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании», — добавил глава Минэкономразвития.

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