Новости дня
«МегаФон» и СПбГУ подписали соглашение о создании цифровой лаборатории
6 июнь 2019 (12:49)
УрБК, Москва, 06.06.2019. «МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В лаборатории будет проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе — изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и многое другое», — говорится в сообщении.
«МегаФон» будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке кадров, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.
«У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес-кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом «МегаФона» в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», — замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.
«Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России», — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.
«В лаборатории будет проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе — изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и многое другое», — говорится в сообщении.
«МегаФон» будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке кадров, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.
«У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес-кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом «МегаФона» в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», — замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.
«Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России», — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания «МегаФон» и власти Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики
- Группа ЧТПЗ и SAP подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации
- «МегаФон» начнет работу в сфере цифровой экономики
- Уральский федеральный университет ухудшил свои позиции в рейтинге 800 мировых вузов по версии QS
- ОАО «МегаФон» объявило о запуске лаборатории мобильных терминалов MegaLabs