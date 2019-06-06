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В Екатеринбурге будут судить супругов за мошенничество и легализацию незаконных доходов на 2 млн рублей
6 июнь 2019 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Екатеринбурге будут судить супругов, обвиняемых в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.
Установлено, что в начале 2013 года семейная пара — 41-летняя женщина и 46-летний мужчина — оформила кредиты для покупки автомобилей в автосалонах Екатеринбурга. Сделки заключались от имени других граждан с низким уровнем дохода за вознаграждение.
Кроме того, обвиняемые предоставляли подложные документы (трудовую книжку, справку о доходах), подтверждающие трудоустройство и высокий уровень заработка заемщиков. После перевода банком денег супруги забирали автомобиль из салона. Впоследствии он перепродавался по сниженной цене. С февраля по декабрь 2013 года супруги они похитили более 2 млн руб.
Вскоре представители банков начали обращаться в полицию. Установлено, что оба супруга ранее неоднократно судимы: женщина за кражи и мошенничество, мужчина — за грабежи и разбои.
В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 и 3 статьи 159 «Мошенничество в крупном и особо крупном размере», а также частью 1 статьи 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» УК РФ. Максимальное наказание за первое преступление составляет до десяти лет лишения свободы, за второе предусмотрен штраф.
Установлено, что в начале 2013 года семейная пара — 41-летняя женщина и 46-летний мужчина — оформила кредиты для покупки автомобилей в автосалонах Екатеринбурга. Сделки заключались от имени других граждан с низким уровнем дохода за вознаграждение.
Кроме того, обвиняемые предоставляли подложные документы (трудовую книжку, справку о доходах), подтверждающие трудоустройство и высокий уровень заработка заемщиков. После перевода банком денег супруги забирали автомобиль из салона. Впоследствии он перепродавался по сниженной цене. С февраля по декабрь 2013 года супруги они похитили более 2 млн руб.
Вскоре представители банков начали обращаться в полицию. Установлено, что оба супруга ранее неоднократно судимы: женщина за кражи и мошенничество, мужчина — за грабежи и разбои.
В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 и 3 статьи 159 «Мошенничество в крупном и особо крупном размере», а также частью 1 статьи 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» УК РФ. Максимальное наказание за первое преступление составляет до десяти лет лишения свободы, за второе предусмотрен штраф.
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