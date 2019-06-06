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В Екатеринбурге суд запретил застройщику вырубку деревьев в Березовой роще
6 июнь 2019 (12:01)
Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» (входит в состав корпорации «Атомстройкомплекс») любую вырубку деревьев на территории Березовой рощи. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе суда.
«Запретить ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» вырубку любых насаждений на земельном участке в целях осуществления на нем строительства, не предусмотренного генеральным планом города Екатеринбурга правилами землепользования», — говорится в решении Ленинского районного суда.
Напомним, «Атомстройкомплекс» планирует возвести на территории Березовой рощи жилой комплекс «Art. Город парк». Для этого застройщик планировал вырубить 18 га лесных насаждений.
«Запретить ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» вырубку любых насаждений на земельном участке в целях осуществления на нем строительства, не предусмотренного генеральным планом города Екатеринбурга правилами землепользования», — говорится в решении Ленинского районного суда.
Напомним, «Атомстройкомплекс» планирует возвести на территории Березовой рощи жилой комплекс «Art. Город парк». Для этого застройщик планировал вырубить 18 га лесных насаждений.
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