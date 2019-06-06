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Суд арестовал имущество экс-владельцев УК «Евразийский расчетный центр» на сумму 147 млн рублей
6 июнь 2019 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Арбитражный суд Свердловской области в рамках дела о банкротстве «Управляющая компания «Евразийский расчетный центр» арестовал личные счета и имущество учредителя общества Ирины Горшковой и его бывшего руководителя Софьи Сигал на сумму 147 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».
«Энергокомпания была вынуждена обратиться за помощью в арбитраж, так как Горшкова и Сигал за время управления УК не предпринимали каких-либо мер для урегулирования вопроса сокращения задолженности за тепло. Благодаря решению суда экс-руководители «УК Евразийский расчетный Центр» не смогут передать свои активы третьим лицам и тем самым уйти от ответственности перед кредиторами. Также судом приняты обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах, запрета на регистрацию сделок по продаже имущества, снятие с учета автотранспорта, принадлежащего руководству управляющей компании», — говорится в сообщении.
Сейчас по инициативе энергетиков на рассмотрении находится спор о привлечении руководства ОАО «УК Евразийский расчетный центр» к субсидиарной ответственности.
«Оно, не имея собственных средств, продолжало заниматься операционной деятельностью. В результате систематические неплатежи нанесли ущерб в размере ориентировочно 147 млн руб. поставщику тепла и другим кредиторам», — сообщили в пресс-службе «Т Плюс».
«Энергокомпания была вынуждена обратиться за помощью в арбитраж, так как Горшкова и Сигал за время управления УК не предпринимали каких-либо мер для урегулирования вопроса сокращения задолженности за тепло. Благодаря решению суда экс-руководители «УК Евразийский расчетный Центр» не смогут передать свои активы третьим лицам и тем самым уйти от ответственности перед кредиторами. Также судом приняты обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах, запрета на регистрацию сделок по продаже имущества, снятие с учета автотранспорта, принадлежащего руководству управляющей компании», — говорится в сообщении.
Сейчас по инициативе энергетиков на рассмотрении находится спор о привлечении руководства ОАО «УК Евразийский расчетный центр» к субсидиарной ответственности.
«Оно, не имея собственных средств, продолжало заниматься операционной деятельностью. В результате систематические неплатежи нанесли ущерб в размере ориентировочно 147 млн руб. поставщику тепла и другим кредиторам», — сообщили в пресс-службе «Т Плюс».
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