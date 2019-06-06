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ФАС России предложила новый способ сдерживания роста цен на бензин

УрБК, Москва, 06.06.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла новый способ сдержать рост цен на бензин. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.



Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже.



Принятие решений правительства по этому поводу ожидается до 30 июня — именно тогда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.



Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил о возможном повторении сценария весны прошлого года, когда произошел резкий скачок цен на бензин. На бирже топливо уже подорожало на 19-23%.

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