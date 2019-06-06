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ФАС России предложила новый способ сдерживания роста цен на бензин

6 июнь 2019 (11:26)

УрБК, Москва, 06.06.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла новый способ сдержать рост цен на бензин. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже.

Принятие решений правительства по этому поводу ожидается до 30 июня — именно тогда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.

Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил о возможном повторении сценария весны прошлого года, когда произошел резкий скачок цен на бензин. На бирже топливо уже подорожало на 19-23%.

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