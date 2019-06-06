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Индустриальный парк ММК за год поднялся на 17 позиций и вошел в топ-30 рейтинга инвестиционной привлекательности
6 июнь 2019 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Индустриальный парк Магнитогорского металлургического комбината занял 30-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон по версии медиахолдинга «Эксперт».
Как сообщает Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», по итогам 2018 года парк комбината поднялся в рейтинге на 17 позиций, сменив класс привлекательности с «BB» (парки, достаточно привлекательные, но требующие улучшений в области услуг и инфраструктуры) на класс «А» (эффективные и привлекательные парки).
Рейтинг составляется уже третий год подряд. Его методика базируется на оценке площадки по шести группам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Все расчеты осуществляются на основе открытых данных. В 2018 году в список попала 101 действующая площадка, в 2017 году было 84 участника.
В прошлом году чистая прибыль Индустриального парка ММК составила 5,5 млн руб.
«Мы рассматриваем индустриальный парк не как бизнес-проект. В нашем понимании это прежде всего эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста», — отметил гендиректор ММК Павел Шиляев.
Площадка ООО «ММК-Индустриальный парк» представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приступило к софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».
Как сообщает Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», по итогам 2018 года парк комбината поднялся в рейтинге на 17 позиций, сменив класс привлекательности с «BB» (парки, достаточно привлекательные, но требующие улучшений в области услуг и инфраструктуры) на класс «А» (эффективные и привлекательные парки).
Рейтинг составляется уже третий год подряд. Его методика базируется на оценке площадки по шести группам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Все расчеты осуществляются на основе открытых данных. В 2018 году в список попала 101 действующая площадка, в 2017 году было 84 участника.
В прошлом году чистая прибыль Индустриального парка ММК составила 5,5 млн руб.
«Мы рассматриваем индустриальный парк не как бизнес-проект. В нашем понимании это прежде всего эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста», — отметил гендиректор ММК Павел Шиляев.
Площадка ООО «ММК-Индустриальный парк» представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приступило к софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».
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