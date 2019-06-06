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В Екатеринбурге суд запретил корпорации «Атомстройкомплекс» вырубку в Березовой роще

6 июнь 2019 (10:45)

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» (входит в состав корпорации «Атомстройкомплекс») любую вырубку деревьев на территории Березовой рощи. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе суда.

«Запретить ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» вырубку любых насаждений на земельном участке в целях осуществления на нем строительства, не предусмотренного генеральным планом города Екатеринбурга правилами землепользования», — говорится в решении Ленинского районного суда.

Напомним, «Атомстройкомплекс» планирует возвести на территории Березовой рощи жилой комплекс «Art. Город парк». Для этого застройщик планировал вырубить 18 га лесных насаждений.

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