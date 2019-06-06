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В Горноуральском городском округе демонтировали незаконную постройку на землях РЖД

6 июнь 2019 (10:08)

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. На территории Горноуральского городского округа вблизи железной дороги демонтировали несогласованную постройку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в полосе отвода железной дороги на станции Анатольская, являющейся федеральной собственностью, ведется незаконное строительство. При выезде на место обнаружено строение размерами 6*6 метров, согласование по строительству которого не производилось», — говорится в сообщении.

Его собственник не предоставил правоустанавливающие документы на земельный участок.

В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». По результатам его рассмотрения виновное лицо оштрафовали на 20 тыс. руб.

На сегодняшний день сооружение с территории полосы отвода ОАО «РЖД» демонтировано.

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