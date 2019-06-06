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Роспотребнадзор в I квартале изъял из оборота более 220 тонн плодоовощной продукции

УрБК, Москва, 06.06.2019. Роспотребнадзор в I квартале 2019 года изъял из оборота более 220 т некачественной плодоовощной продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2 тыс. 732 партий плодовоовощной продукции общим объемом более 220 т. Реализаторы некачественной продукции привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в I кварталt 2019 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим, паразитологическим показателям было исследовано более 36 тыc. проб плодоовощной продукции.

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