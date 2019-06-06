Новости дня
Администрация Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для строительства собора cвятой Екатерины
6 июнь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Администрация Екатеринбурга обработала собранные за 10 дней 11 тыс. 079 предложений горожан и опубликовала список возможных площадок для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Об этом сообщается на официальном портале города.
Среди самых популярных предложений горожан — пустырь на перекрестке ул. Белинского — Фурманова, ул. Куйбышева, 36 (недострой гостиницы «Дели»), заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта, пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, Зеленая роща, Горького, 17 (бывший приборостроительный завод), каток и парковка за башней «Исеть», в акватории за Макаровским мостом, «храм-на-воде» (бывшее расположение), на месте снесенной телебашни. Каждое из этих мест указали в заявке более 100 человек.
При этом за расположение храма в сквере у Драмтеатра также высказались более 100 горожан.
По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
«Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации. Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего — более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично). Что касается процедуры сбора предложений через электронную приемную, то это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами (каждое обращение фиксируется и на каждое из них будет предоставлен официальный ответ в установленный законом срок)», — цитируются слова главы Екатеринбурга Александра Высокинского.
Среди самых популярных предложений горожан — пустырь на перекрестке ул. Белинского — Фурманова, ул. Куйбышева, 36 (недострой гостиницы «Дели»), заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта, пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, Зеленая роща, Горького, 17 (бывший приборостроительный завод), каток и парковка за башней «Исеть», в акватории за Макаровским мостом, «храм-на-воде» (бывшее расположение), на месте снесенной телебашни. Каждое из этих мест указали в заявке более 100 человек.
При этом за расположение храма в сквере у Драмтеатра также высказались более 100 горожан.
По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
«Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации. Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего — более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично). Что касается процедуры сбора предложений через электронную приемную, то это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами (каждое обращение фиксируется и на каждое из них будет предоставлен официальный ответ в установленный законом срок)», — цитируются слова главы Екатеринбурга Александра Высокинского.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины
- В Екатеринбурге завершился сбор предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины
- Более 8,2 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга
- Порядка 7,5 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга
- В администрацию Екатеринбурга прислали порядка 6 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины