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В Свердловской области мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора продолжают продавать «уголки потребителя»
6 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Свердловской области неизвестные обзванивают предпринимателей, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и говорят о том, что в отношении предпринимателя поступают многочисленные жалобы, в связи с чем планируется проверка его деятельности.
По сообщению пресс-службы регионального Управления ведомства, для исключения выявления нарушений якобы требуется приобрести комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя» и сертификаты на оказание услуг. После получения согласия документы доставляются курьером, который принимает оплату, но не может предоставить пояснения относительно отправителя материалов. После оплаты и вскрытия конвертов устанавливается, что документы на оплату и сертификаты оформлены от различных лиц, располагающихся вне территории Свердловской области.
Содержание материалов неактуально применительно к нормам действующего законодательства, регламентирующего деятельность предпринимателя. В дальнейшем по телефонным номерам субъекты, продавшие комплект документов, не отвечают.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не имеют отношения к указанным субъектам, не осуществляют продажу «уголков потребителей» и юридическое сопровождение предпринимательской деятельности. При проведении надзорных мероприятий хозяйствующему субъекту предъявляется служебное удостоверение и документ, на основании которого проводится контрольно-надзорное мероприятие (определение о возбуждении дела об административном правонарушении, распоряжение о проведении проверки)», — говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует предпринимателям, в отношении которых допускаются подобные действия, информировать правоохранительные органы.
По сообщению пресс-службы регионального Управления ведомства, для исключения выявления нарушений якобы требуется приобрести комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя» и сертификаты на оказание услуг. После получения согласия документы доставляются курьером, который принимает оплату, но не может предоставить пояснения относительно отправителя материалов. После оплаты и вскрытия конвертов устанавливается, что документы на оплату и сертификаты оформлены от различных лиц, располагающихся вне территории Свердловской области.
Содержание материалов неактуально применительно к нормам действующего законодательства, регламентирующего деятельность предпринимателя. В дальнейшем по телефонным номерам субъекты, продавшие комплект документов, не отвечают.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» не имеют отношения к указанным субъектам, не осуществляют продажу «уголков потребителей» и юридическое сопровождение предпринимательской деятельности. При проведении надзорных мероприятий хозяйствующему субъекту предъявляется служебное удостоверение и документ, на основании которого проводится контрольно-надзорное мероприятие (определение о возбуждении дела об административном правонарушении, распоряжение о проведении проверки)», — говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует предпринимателям, в отношении которых допускаются подобные действия, информировать правоохранительные органы.
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