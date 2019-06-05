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«ГАЗЭКС» за устроенный при техобслуживании пожар заплатит жительнице Нижней Салды более 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. По иску прокурора АО «ГАЗЭКС» заплатит жительнице Нижней Салды более 2,4 млн руб. компенсации материального и морального вреда, причиненного при выполнении технического обслуживания газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 18 января двумя слесарями и стажером АО «ГАЗЭКС» проводились работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования дома № 38 ул. Строителей в городе Нижняя Салда. В частности, работники газовой компании меняли кран на опуске к газовой плите в квартире пострадавшей, в результате чего произошел пожар. Квартира и находящееся в ней имущество были уничтожены огнем.



«Прокуратура города в Верхнесалдинский районный суд направила исковое заявление к АО «ГАЗЭКС». На компанию возложена обязанность возместить заявительнице затраты на восстановление имущества, находящегося в квартире, и затраты на восстановление объекта недвижимости (квартиры) в размере свыше 2,4 млн руб., расходы на проведение независимой экспертизы в размере 10 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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