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«МегаФон», «Ростелеком» и Nokia провели первый видеозвонок в российских сетях 5G

5 июнь 2019 (17:43)

УрБК, Москва, 05.06.2019. «МегаФон», «Ростелеком» и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

«Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки звонок совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе», — говорится в сообщении.

Другой звонок, совершенный во время мероприятия в сети 5G между абонентом «МегаФона» и абонентом Tele2, подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Его совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах», — рассказал Фредерик Ваносчуйзе.

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