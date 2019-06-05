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В Свердловской области выполнили 50% годовой программы капремонта
5 июнь 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. За первые пять месяцев 2019 года на объектах капремонта Свердловской области было выполнено более 2,1 тыс. видов строительно-монтажных работ, что составляет 50% от годового плана. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала со ссылкой на руководителя регионального Фонда капремонта Станислава Суханова.
По его словам, в 2019 году в Свердловской области планируется отремонтировать порядка 1 тыс. многоквартирных домов (МКД). С начала года на объектах капремонта обновлено 498 крыш, отремонтировано 34 фасада и 91 отмостка, ремонт систем электроснабжения выполнен в 354 жилых домах, систем холодного водоснабжения — в 376 МКД, инфраструктура горячего водоснабжения обновлена в 250 домах и водоотведения — в 366 МКД. Система теплоснабжения заменена в 194 домах. Введено в эксплуатацию 13 лифтов.
Станислав Суханов рассказал, что выполнение оставшихся строительно-монтажных мероприятий продолжается с учетом сроков и графиков, установленных в договорах с подрядными организациями.
По его словам, в 2019 году в Свердловской области планируется отремонтировать порядка 1 тыс. многоквартирных домов (МКД). С начала года на объектах капремонта обновлено 498 крыш, отремонтировано 34 фасада и 91 отмостка, ремонт систем электроснабжения выполнен в 354 жилых домах, систем холодного водоснабжения — в 376 МКД, инфраструктура горячего водоснабжения обновлена в 250 домах и водоотведения — в 366 МКД. Система теплоснабжения заменена в 194 домах. Введено в эксплуатацию 13 лифтов.
Станислав Суханов рассказал, что выполнение оставшихся строительно-монтажных мероприятий продолжается с учетом сроков и графиков, установленных в договорах с подрядными организациями.
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