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Организаторов строительства ЖК «Щербакова» в Екатеринбурге приговорили к пяти годам лишения свободы
5 июнь 2019 (17:05)
УрБК, Екатеринбурга, 05.06.2019. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей Владимира Букина и Юрия Смирнягина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Свердловской области.
Букин и Смирнягин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло тяжкие последствия», части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела было установлено, что в период времени с февраля 2010 года по октябрь 2015 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» осуществляло строительство многоэтажного многоквартирного 10-секционного жилого дома на земельном участке, расположенном по ул. Щербакова, 20 с использованием денежных средств, привлеченных по договорам долевого участия.
«Финансовый директор ООО «Рубикон-Аэро Инвест» Смирнягин и гендиректор Букин реализовали 200 квартир из 200 запланированных, а также 4 нежилых помещения в третьем пусковом комплексе общей стоимостью свыше 782 млн руб. При этом на счет ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия в строительстве 3 пускового комплекса денежные средства в размере 387,8 млн руб.
Оставшиеся средства подсудимые направили на нужды, не связанные с возведением третьего пускового комплекса», — говорится в сообщении.
Также Букина и Смирнягина признали виновными в том, что они предоставили в екатеринбургский филиал коммерческого банка заведомо ложные сведения при заключении договора об открытии кредитной линии юридическому лицу.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Букину и Юрию Смирнягину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, возведение жилого комплекса на ул. Щербакова, 20 началось в 2008 году, проект предполагал две очереди строительства. Первая очередь представляет собой три монолитных многосекционных здания переменной этажности (от 6 до 19 этажей) и, соответственно, три пусковых комплекса, два из которых были успешно сданы в эксплуатацию. С третьим же возникли проблемы.
Компания «Рубикон-Аэро Инвест» несколько раз переносила сроки строительства, а в I квартале 2015 года объявила о его приостановке: подрядчик отказался продолжать работы на объекте. В сентябре того же года в отношении застройщика администрацией Екатеринбурга был подан в суд иск о его несостоятельности. 3 августа 2016 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» было признано банкротом.
Букин и Смирнягин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло тяжкие последствия», части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела было установлено, что в период времени с февраля 2010 года по октябрь 2015 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» осуществляло строительство многоэтажного многоквартирного 10-секционного жилого дома на земельном участке, расположенном по ул. Щербакова, 20 с использованием денежных средств, привлеченных по договорам долевого участия.
«Финансовый директор ООО «Рубикон-Аэро Инвест» Смирнягин и гендиректор Букин реализовали 200 квартир из 200 запланированных, а также 4 нежилых помещения в третьем пусковом комплексе общей стоимостью свыше 782 млн руб. При этом на счет ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия в строительстве 3 пускового комплекса денежные средства в размере 387,8 млн руб.
Оставшиеся средства подсудимые направили на нужды, не связанные с возведением третьего пускового комплекса», — говорится в сообщении.
Также Букина и Смирнягина признали виновными в том, что они предоставили в екатеринбургский филиал коммерческого банка заведомо ложные сведения при заключении договора об открытии кредитной линии юридическому лицу.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Букину и Юрию Смирнягину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, возведение жилого комплекса на ул. Щербакова, 20 началось в 2008 году, проект предполагал две очереди строительства. Первая очередь представляет собой три монолитных многосекционных здания переменной этажности (от 6 до 19 этажей) и, соответственно, три пусковых комплекса, два из которых были успешно сданы в эксплуатацию. С третьим же возникли проблемы.
Компания «Рубикон-Аэро Инвест» несколько раз переносила сроки строительства, а в I квартале 2015 года объявила о его приостановке: подрядчик отказался продолжать работы на объекте. В сентябре того же года в отношении застройщика администрацией Екатеринбурга был подан в суд иск о его несостоятельности. 3 августа 2016 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» было признано банкротом.
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