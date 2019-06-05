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Продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом в РФ выросли на 8%

УрБК, Москва, 05.06.2019. За первые четыре месяца с начала года в России было продано 372,3 тыс. подержанных внедорожников и кроссоверов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 345,5 тыс.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



При этом отмечается, что в целом вторичный авторынок вырос только на 3% (до 1,62 млн шт.).



Тем не менее доля внедорожников и кроссоверов на вторичном рынке пока существенно меньше, чем на первичном — 23% против 43% соответственно.



«Перспектива дальнейшего роста вторичного рынка кроссоверов и внедорожников высока. На «вторичку» каждый год выходит все больше автомобилей с пробегом сегмента SUV», — уточняют аналитики агентства.



Сейчас наиболее популярными в данном сегменте автомобилей с пробегом являются LADA 4x4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Qashqai.

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