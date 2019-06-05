Автомобильное движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге откроют 1 июля

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Первый этап строительства Макаровского моста планируют завершить в ноябре 2019 года. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, 1 июля откроется движение для автомобилей, пока по одной полосе в обе стороны, что должно значительно разгрузить трафик в городе.В это же время будут вестись работы по прокладке трамвайного пути. Движение же по нему откроется 1 сентября в одну сторону: от железнодорожного вокзала до ул. Московской.В конце 2019 года начнется второй этап реконструкции, который включает в себя демонтаж старого моста, строительство второй части нового и обустройство проезда с ул. Гражданской на улицу Никонова под мостом.Все работы по строительству Макаровского моста обещают завершить в 2021 году. Тогда будет организовано движение по три полосы в каждом направлении и трамвайное сообщение в обе стороны и благоустроенные пешеходные дорожки.