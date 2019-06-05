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Энергокомплекс Свердловской области перевели на усиленный режим работы из-за плохих погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Свердловской области предприятия и организации электросетевого комплекса переведены на усиленный режим работы в связи с неустойчивой погодой, усилением ветра, вероятностью гроз и сильных дождей, сообщает департамент информационной политики региона.



Руководителям энергопредприятий поручено заблаговременно проверить укомплектованность и готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных мероприятий и обеспечить исправность автономных источников электроснабжения.



«Наша задача — пройти этот непростой период в безаварийном режиме и предотвратить любые, даже самые незначительные и кратковременные отключения потребителей. Особенно это касается жилфонда, социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей и учебных заведений области, где уже начались единые государственные экзамены», — подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

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