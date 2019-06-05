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Более 50% россиян считает экономическую ситуацию в стране кризисной

5 июнь 2019 (15:01)

51% опрошенных россиян считают, что наша страна находится в экономическом кризисе. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«О существовании некоторых экономических проблем заявили 38% россиян. Лишь 5% респондентов заявили об отсутствии каких-либо экономических проблем в стране. Для большинства наших соотечественников (79%) кризис выражается в росте цен и инфляции. Кроме того, за полтора года в два раза увеличилась доля тех, кого коснулось сокращение зарплаты — с 21% до 42%. Треть россиян жалуется на нестабильность рубля», — говорится в сообщении.

Самым популярным способом выживания во время экономических проблем оказалось перераспределение бюджета в пользу еды и самого необходимого — так поступают 25% опрошенных.

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