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Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов с самой доступной мобильной связью
5 июнь 2019 (14:51)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов с самой доступной мобильной связью. Об этом говорится в исследовании агентства Content Review.
Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Магаданская область и Москва.
«Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным Росстата за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь», — говорится в исследовании.
Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Магаданская область и Москва.
«Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным Росстата за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь», — говорится в исследовании.
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