Новости дня

Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов с самой доступной мобильной связью

5 июнь 2019 (14:51)

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов с самой доступной мобильной связью. Об этом говорится в исследовании агентства Content Review.

Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Магаданская область и Москва.

«Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным Росстата за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь», — говорится в исследовании.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: