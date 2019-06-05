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В Нижнем Тагиле изъяли и уничтожили 190 кг яблок и груш без маркировки и документов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Нижнем Тагиле в торговых точках изъяли и уничтожили 190 кг яблок и груш. У предпринимателей не было документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и безопасность продукции. Также на фруктах отсутствовала маркировка, установить страну их происхождения было невозможно. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



«Нижнетагильской транспортной прокуратурой совместно со специалистами Россельхознадзора, должностными лицами Нижнетагильского и Верхнесалдинского таможенных постов проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по незаконному ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Транспортным прокурором в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции», по результатам рассмотрения которых виновным лицам назначено наказание в виде штрафов», — говорится в сообщении.

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