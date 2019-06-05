Новости дня
В Нижнем Тагиле изъяли и уничтожили 190 кг яблок и груш без маркировки и документов
5 июнь 2019 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Нижнем Тагиле в торговых точках изъяли и уничтожили 190 кг яблок и груш. У предпринимателей не было документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и безопасность продукции. Также на фруктах отсутствовала маркировка, установить страну их происхождения было невозможно. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Нижнетагильской транспортной прокуратурой совместно со специалистами Россельхознадзора, должностными лицами Нижнетагильского и Верхнесалдинского таможенных постов проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по незаконному ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Транспортным прокурором в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции», по результатам рассмотрения которых виновным лицам назначено наказание в виде штрафов», — говорится в сообщении.
«Нижнетагильской транспортной прокуратурой совместно со специалистами Россельхознадзора, должностными лицами Нижнетагильского и Верхнесалдинского таможенных постов проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по незаконному ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Транспортным прокурором в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции», по результатам рассмотрения которых виновным лицам назначено наказание в виде штрафов», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На плодоовощной базе в Екатеринбурге изъяли 1,5 тонны яблок, груш и грибов без документов
- На плодоовощной базе в Екатеринбурге надзорные органы изъяли 1,7 тонны яблок неизвестного происхождения
- На плодоовощной базе в Екатеринбурге надзорные органы изъяли 1,7 тонны яблок неизвестного происхождения
- В Серове изъяли более 200 кг фруктов без маркировки страны происхождения
- В Екатеринбурге изъяли и уничтожили 20,5 тонн польских яблок