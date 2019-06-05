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«Уральские авиалинии» увеличивают количество рейсов в Симферополь из Екатеринбурга
5 июнь 2019 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает частоту выполнения рейсов в Симферополь из Екатеринбурга. Летом прямые рейсы на полуостров будут выполняться до четырех раз в день.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут обслуживаться лайнерами производства европейского концерна Airbus. Билеты уже в продаже в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
«Пассажирам отдельных категорий доступны субсидированные тарифы — 3 тыс. 750 рублей в одну сторону. Граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет могут приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам на сайте авиакомпании и в авиакассах. Все остальные категории граждан, имеющие право на субсидию, могут купить билеты в любой авиакассе при наличии документов», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут обслуживаться лайнерами производства европейского концерна Airbus. Билеты уже в продаже в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
«Пассажирам отдельных категорий доступны субсидированные тарифы — 3 тыс. 750 рублей в одну сторону. Граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет могут приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам на сайте авиакомпании и в авиакассах. Все остальные категории граждан, имеющие право на субсидию, могут купить билеты в любой авиакассе при наличии документов», — говорится в сообщении.
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