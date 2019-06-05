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Свердловская область снова заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Свердловская область сохранила последнее, 85-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» по итогам весны 2019 года, составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус». Об этом сообщает пресс-служба «Зеленого патруля».



Рейтинг рассчитывается и публикуется четыре раза в год с 2008 года. По итогам зимы Свердловская область также замыкала рейтинг «Зеленого патруля».



Природоохранный индекс региона в этот раз составил 29/71, промышленно-экологический — 36/64, социально-экологический — 49/51 и сводный экологический — 38/62. Для сравнения, у возглавляющей рейтинг Тамбовской области эти показатели равняются 69/31, 57/43, 81/19 и 71/29 соответственно.



Среди «экологически грязных» также названы Челябинская, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Московская и Тульская области, Красноярский и Забайкальский края, Республика Саха (Якутия).



В целом Уральский среди прочих федеральных округов занял последнее место в рейтинге. Самыми чистыми признаны Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный федеральные округа.



В этот раз для более корректного анализа был изменен порядок сбора информации из регионов. Теперь количество принимаемых и обрабатываемых новостей сокращено до 30 за отчётный период. Также ограничено количество новостей по индикатору «образование и культура». Это позволяет исключить возможность поднятия региона в рейтинге только за счет проведенных конференций, круглых столов и конкурсов рисунков вместо действительно реализованных мер по снижению уровня загрязненности.

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