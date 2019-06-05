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Челябинскую область вновь назвали в числе самых грязных регионов России

УрБК, Челябинск, 05.06.2019. Челябинская область в очередной раз замкнула «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года, составленный общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус». Об этом сообщает пресс-служба «Зеленого патруля».



Рейтинг рассчитывается и публикуется четыре раза в год с 2008 года, Челябинская область стабильно занимает в нем последние места. В этот раз «Зеленый патруль» поставил регион на предпоследнее, 84-е место.



Природоохранный индекс области составил 20/80, промышленно-экологический — 38/62, социально-экологический — 58/42 и сводный экологический индекс — 40/60. Для сравнения, у обладателя первого места в рейтинге, у Тамбовской области, эти показатели равняются 69/31, 57/43, 81/19 и 71/29 соответственно.



В целом Уральский Федеральный округ занял последнее место в рейтинге среди прочих округов. Самыми чистыми признаны Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный федеральные округа.



В этот раз для более корректного анализа был изменен порядок сбора информации из регионов.



«Раньше некоторые регионы присылали огромные массивы информации об условно значимых экологических событиях, рассчитывая только за счёт них подняться в рейтинге — конференции, круглые столы, выставки детских рисунков. Но очень важно уделять внимание насущным экологическим проблемам: качеству воздуха, водных ресурсов, состоянию промышленной среды, рекультивации полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, модернизации предприятий. Мы ограничили количество принимаемых новостей от регионов до 30 за отчётный период. Мы также ограничили количество новостей по индикатору «образование и культура», — отметил директор «Национального экологического корпуса» Виктор Табачков.



Председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин считает, что немаловажную роль в загрязнении регионов играет недостаточно эффективная реализация мусорной реформы.



«Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают практически муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов, либо во время посещения объекта важными гостями», — цитирует его пресс-служба.

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