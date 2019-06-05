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В Екатеринбурге вынесут приговор застройщикам, обманувшим дольщиков на сумму более 500 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Сегодня, 5 июня в Екатеринбурге Чкаловский районный суд планирует вынести приговор двум руководителям компании-застройщика многоквартирного жилого дома по ул. Щербакова, причинившим гражданам ущерб на сумму более 500 млн руб. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Для неотвратимости наказания органами внутренних дел была проделана масштабная работа. Проведен ряд судебных, бухгалтерских и строительных судебных экспертиз, очных ставок, допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», — отметил Валерий Горелых.



В ходе предварительного следствия представители МВД установили, что обвиняемые 1961 и 1964 годов рождения заключили договоры долевого участия со 138 гражданами и несколькими организациями. Своих обязательств они не выполнили, причинив ущерб на сумму более полумиллиарда руб.



Кроме того, по словам Валерия Горелых, в одном из коммерческих банков фигуранты дела получили кредит в размере 60 млн руб., которым впоследствии распорядились по своему усмотрению, а долговые обязательства перед кредитором не погасили.

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