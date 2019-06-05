Новости дня

«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург





«Для первых пассажиров рейса в Магадан была организована фотозона у стоек регистрации в аэропорту Кольцово с бортпроводниками авиакомпании, также им были вручены памятные и полезные подарки для путешествия. Особая встреча ожидала экипаж и пассажиров рейса Магадан — Екатеринбург по прилету в аэропорт Кольцово, где был организован споттинг в честь первого рейса», — говорится в сообщении.



Новый рейс Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург будет выполняться с посадкой в Якутске. По понедельникам — из Екатеринбурга в Магадан и по вторникам — из Магадана в Екатеринбург.



Билеты на официальном сайте УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Магадан и обратно. Торжественное открытие состоялось 3 июня в международном аэропорту Кольцово. Всего на рейсе было перевезено более 190 человек, сообщает пресс-службы перевозчика.«Для первых пассажиров рейса в Магадан была организована фотозона у стоек регистрации в аэропорту Кольцово с бортпроводниками авиакомпании, также им были вручены памятные и полезные подарки для путешествия. Особая встреча ожидала экипаж и пассажиров рейса Магадан — Екатеринбург по прилету в аэропорт Кольцово, где был организован споттинг в честь первого рейса», — говорится в сообщении.Новый рейс Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург будет выполняться с посадкой в Якутске. По понедельникам — из Екатеринбурга в Магадан и по вторникам — из Магадана в Екатеринбург.Билеты на официальном сайте www.uralairlines.com , в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:27</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Магадан и обратно. Торжественное открытие состоялось 3 июня в международном аэропорту Кольцово. Всего на рейсе было перевезено более 190 человек, сообщает пресс-службы перевозчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087472-uralskie-avialinii-vypolnili-pervyy-reys-po-marshrutu-ekaterinburg-magadan-ekaterinburg.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: