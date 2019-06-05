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«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург
5 июнь 2019 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Магадан и обратно. Торжественное открытие состоялось 3 июня в международном аэропорту Кольцово. Всего на рейсе было перевезено более 190 человек, сообщает пресс-службы перевозчика.
«Для первых пассажиров рейса в Магадан была организована фотозона у стоек регистрации в аэропорту Кольцово с бортпроводниками авиакомпании, также им были вручены памятные и полезные подарки для путешествия. Особая встреча ожидала экипаж и пассажиров рейса Магадан — Екатеринбург по прилету в аэропорт Кольцово, где был организован споттинг в честь первого рейса», — говорится в сообщении.
Новый рейс Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург будет выполняться с посадкой в Якутске. По понедельникам — из Екатеринбурга в Магадан и по вторникам — из Магадана в Екатеринбург.
Билеты на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
«Для первых пассажиров рейса в Магадан была организована фотозона у стоек регистрации в аэропорту Кольцово с бортпроводниками авиакомпании, также им были вручены памятные и полезные подарки для путешествия. Особая встреча ожидала экипаж и пассажиров рейса Магадан — Екатеринбург по прилету в аэропорт Кольцово, где был организован споттинг в честь первого рейса», — говорится в сообщении.
Новый рейс Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург будет выполняться с посадкой в Якутске. По понедельникам — из Екатеринбурга в Магадан и по вторникам — из Магадана в Екатеринбург.
Билеты на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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