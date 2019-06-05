Новости дня
В Екатеринбурге осудили организатора ОПГ за серию налетов на сотовые салоны и продуктовые магазины
5 июнь 2019 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор организатору преступной группы Вадиму Заварзину за серию краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Так, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года Вадим Заварзин совершил шесть краж в салонах сотовой связи «Евросеть», «Связной», «МТС» на сумму более 2 млн руб.
Также он совершил один грабеж, пять разбойных нападений на салоны сотовой связи «Связной» и «Евросеть», а также магазины «Продукты», в результате чего был причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 млн руб.
Кроме того, организатор преступной группы инсценировал два ДТП с целью получения страховых выплат. Так, он приехал к участку местности на 50 км ЕКАД, где совместно с соучастником инсценировал ДТП, они зафиксировали это на камеру мобильного телефона и сообщили об этом в подразделение ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, после чего получили выплату из страховой компании на сумму свыше 600 тыс. руб.
Ранее Вадим Заварзин неоднократно был судим за преступления против собственности.
В настоящее время один из участников организованной группы осужден к 15 годам лишения свободы, в отношении еще четырех членов ОПГ уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Вадиму Заварзину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.
Так, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года Вадим Заварзин совершил шесть краж в салонах сотовой связи «Евросеть», «Связной», «МТС» на сумму более 2 млн руб.
Также он совершил один грабеж, пять разбойных нападений на салоны сотовой связи «Связной» и «Евросеть», а также магазины «Продукты», в результате чего был причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 млн руб.
Кроме того, организатор преступной группы инсценировал два ДТП с целью получения страховых выплат. Так, он приехал к участку местности на 50 км ЕКАД, где совместно с соучастником инсценировал ДТП, они зафиксировали это на камеру мобильного телефона и сообщили об этом в подразделение ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, после чего получили выплату из страховой компании на сумму свыше 600 тыс. руб.
Ранее Вадим Заварзин неоднократно был судим за преступления против собственности.
В настоящее время один из участников организованной группы осужден к 15 годам лишения свободы, в отношении еще четырех членов ОПГ уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Вадиму Заварзину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге осужден мужчина за нападение на салоны сотовой связи в составе организованной группы
- В Березовском осуждены двое жителей Екатеринбурга за совершение серии краж из салонов сотовой связи
- В Красноуфимске вынесен приговор участникам преступной группы за разбойные нападения на ювелирные магазины
- В Екатеринбурге вынесен приговор членам ОПГ велосипедистов
- Жителя Екатеринбурга приговорили к 12 годам лишения свободы за нападения на салоны сотовой связи