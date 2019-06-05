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В Екатеринбурге осудили организатора ОПГ за серию налетов на сотовые салоны и продуктовые магазины

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор организатору преступной группы Вадиму Заварзину за серию краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года Вадим Заварзин совершил шесть краж в салонах сотовой связи «Евросеть», «Связной», «МТС» на сумму более 2 млн руб.



Также он совершил один грабеж, пять разбойных нападений на салоны сотовой связи «Связной» и «Евросеть», а также магазины «Продукты», в результате чего был причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 млн руб.



Кроме того, организатор преступной группы инсценировал два ДТП с целью получения страховых выплат. Так, он приехал к участку местности на 50 км ЕКАД, где совместно с соучастником инсценировал ДТП, они зафиксировали это на камеру мобильного телефона и сообщили об этом в подразделение ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, после чего получили выплату из страховой компании на сумму свыше 600 тыс. руб.



Ранее Вадим Заварзин неоднократно был судим за преступления против собственности.



В настоящее время один из участников организованной группы осужден к 15 годам лишения свободы, в отношении еще четырех членов ОПГ уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Вадиму Заварзину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:49</span><br /><strong>В Екатеринбурге осудили организатора ОПГ за серию налетов на сотовые салоны и продуктовые магазины</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор организатору преступной группы Вадиму Заварзину за серию краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087470-v-ekaterinburge-osudili-organizatora-opg-za-seriyu-naletov-na-sotovye-salony-i-produktovye-magaziny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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